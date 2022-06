Garder la santé au travail grâce au mobilier ergonomique

L’espace de travail est un endroit où vous passez la majeure partie de votre temps. C’est pour cette raison qu’il est important d’adapter cet environnement à vos besoins en matière de bien-être et de confort.

En ce sens, le concept d’ergonomie permet d’aménager votre espace de travail de manière à ce que vous et vos collaborateurs puissiez vous sentir parfaitement à l’aise. Cela contribue non seulement à l’amélioration de la productivité et de la motivation, mais surtout à votre santé.

Comment choisir un mobilier ergonomique pour votre lieu de travail ? Découvrez tous les détails dans cet article.

Qu’est-ce qu’un mobilier ergonomique ?

Dans un premier temps, il est important de rappeler que le terme ergonomie fait référence au fait de revoir les conditions de travail afin d’optimiser la productivité des employés. Ce mot est aussi utilisé pour qualifier un objet fabriqué selon les besoins physiologiques de son utilisateur.

Ainsi, un mobilier ergonomique est spécialement conçu pour vous procurer un maximum de confort et de sécurité. Lorsque l’on parle de l’ergonomie d’un mobilier, on parle également de facilité d’utilisation, de mobilité, de flexibilité et de polyvalence. Il est d’ailleurs important qu’un mobilier dit « ergonomique » soit ajustable et adaptable à vos besoins spécifiques.

Les caractéristiques d’un mobilier ergonomique

La conception d’un mobilier ergonomique doit ainsi répondre à différents critères. Tout d’abord, ce genre de meubles doit être adapté aux caractéristiques physiques de la personne qui va l’utiliser au quotidien. La fabrication d’un mobilier ergonomique doit aussi être adaptée à l’utilisation prévue.

Par exemple, pour une personne travaillant face d’un écran toute la journée, il est important de prévoir un dossier qui puisse maintenir son dos bien droit. Il faut aussi qu’il y ait des structures qui puissent soutenir ses coudes et ses bras.

Un mobilier ergonomique peut aussi remplir de nombreuses fonctionnalités afin de répondre aux exigences de son utilisateur.

L’impact d’un mobilier ergonomique sur la santé au travail

Ce genre d’installation permet de bénéficier de nombreux avantages sur la santé et le bien-être des salariés.

Éviter les problèmes de posture

Notez qu’un mobilier non adapté à votre morphologie peut avoir des impacts sur votre posture. De plus, rester dans une mauvaise posture pendant toute la journée entraîne de graves séquelles au niveau des articulations.

Vous pouvez par exemple avoir des maux de dos. Vous avez aussi de fortes chances de ressentir une fatigue marquée au niveau de la nuque, des tensions nerveuses et des douleurs sur les hanches.

Les problèmes de santé les plus connus sont les troubles musculo-squelettiques, provoqués par des gestes répétitifs ou des postures extrêmes. On peut aussi citer la tendinite et bien d’autres maladies. Sachez qu’au fil du temps, ces troubles peuvent se transformer en pathologie. Les douleurs peuvent ainsi devenir un handicap qui peut vous conduire à l’incapacité à travailler comme il se doit.

Apaiser l’esprit

En travaillant dans un espace qui ne vous apporte pas le confort dont vous avez besoin, vous pouvez redoubler de stress. En effet, les conditions de travail peuvent avoir des conséquences considérables sur le mental.

Si le mobilier de bureau sur lequel vous êtes installé tous les jours ne convient pas à vos besoins, vous serez nettement plus sensible à l’angoisse et à la perte de productivité.

Améliorer la circulation sanguine

Sachez que rester dans une position assise peut entraîner des problèmes au niveau de la circulation du sang. Cela peut provoquer des torticolis ou autres douleurs.

Quel type de mobilier ergonomique pour son bureau ?

Sachez que chaque mobilier ergonomique apporte différents avantages à votre corps. Il est alors important de savoir les bienfaits que vous souhaitez prioriser dans le choix de votre mobilier.

La chaise de bureau

La chaise est le premier meuble qui doit être ergonomique dans votre espace de travail. En effet, vous y restez assis un long moment. Il est alors important que votre chaise soit confortable.

Dans un premier temps, veillez à ce que l’assise de votre chaise soit moelleuse et épouse chacun de vos mouvements. Il faudra aussi un dossier que vous pourrez régler selon vos besoins.

Si possible, privilégiez un modèle avec une cambrure pour offrir un soutien lombaire optimal. Les accoudoirs sont également des éléments très importants d’une chaise ergonomique.

Il existe d’ailleurs des modèles d’accoudoirs réglables sur le marché. De plus, il est important que les coudes et les bras forment un angle de 90°. Cela est également valable pour vos jambes et vos cuisses.

Lorsque vous réglez votre fauteuil ergonomique, veillez à ce qu’il soit proche de votre table. Si vous êtes obligé de travailler sur 2 écrans, assurez-vous que ceux-ci soient de la même taille.

La table de bureau

Tout comme la chaise, la table de votre bureau doit est réglable au niveau de la hauteur. Il n’y a rien de mieux qu’une table qui puisse s’adapter à votre taille. C’est une solution idéale si le bureau est utilisé en alternance avec d’autres personnes.

Le matériau est aussi un aspect important à ne pas négliger, puisqu’il contribue à la notion de confort tellement mise en avant par le concept d’ergonomie.

Il est déconseillé d’opter pour des matériaux froids comme le verre ou encore le métal. Un bureau doit avant tout être confortable pour que vous vous y sentiez parfaitement à l’aise.

Évitez également les surfaces qui peuvent facilement réfléchir au contact de la lumière.

Pour être plus à l’aise dans vos gestes, réglez votre table de manière à ce que votre écran soit au niveau de votre regard.

Les accessoires de bureau

Aujourd’hui, il existe de nombreux types d’accessoires qui peuvent compléter votre mobilier ergonomique. Ils permettent de mieux adapter les meubles à vos besoins.

Pour garder une position dorsale correcte et bénéficier d’un confort optimal sur n’importe quelle chaise, pensez à un support lombaire.

Ce genre d’accessoire permet de soutenir votre colonne vertébrale grâce à sa souplesse. Il existe même des modèles thermoactifs qui pourront être réglés selon la température souhaitée.

Vous pouvez aussi acheter un repose-pied afin de surélever vos jambes dans le cas où la chaise est trop haute et non réglable. Cela vous permettra de poser vos pieds à plat. Il existe aussi ce que l’on appelle « repose-bras », très efficace pour soutenir l’avant-bras.

Ce genre d’équipement peut être doté d’un tapis de souris, ce qui vous facilitera la manipulation de votre outil de travail.

Du mobilier de bureau ergonomique pour votre entreprise

Quand on possède son entreprise, il est essentiel de penser au confort de ses salariés et à leurs conditions de travail. Plus elles seront bonnes, plus ils manifesteront de la motivation à travailler et plus l’image de votre marque sera positive.

Si vous ne savez pas dans quelle entreprise trouver votre mobilier et que vous êtes situé dans les Rhône-Alpes, sachez que vous pouvez suivre ce lien pour trouver du mobilier de bureau ergonomique à Lyon. Vous trouverez un commerçant expert dans l’ameublement de bureau qui vous proposera des meubles d’excellente qualité.

Et cela, autant au niveau des bureaux, des armoires ou encore des chaises de bureau. Ce sont souvent les aspects les plus importants pour un bureau. Un bon siège permettra à vos salariés de travailler dans un véritable confort.

Ne négligez pas l’aspect décoration de vos bureaux pour ne pas les rendre tristes et ternes. Des bureaux bien agencés et ergonomiques donneront toujours une meilleure image de votre entreprise et il sera plus agréable d’y accueillir vos clients et vos collaborateurs.

Il ne vous reste plus qu’à concevoir les meilleurs plans possibles pour créer de magnifiques bureaux pour votre société.